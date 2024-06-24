Российские полицейские задержали выдававшего себя за чиновника Минобороны иностранца

В Краснодаре задержали иностранца, якобы помогавшего избежать мобилизации

В Краснодаре задержали 47-летнего гражданина Узбекистана, якобы помогавшего избежать мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, аферист представлялся высокопоставленным сотрудником Министерства обороны России и похищал у людей деньги под предлогом увода от мобилизации. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый находился в федеральном розыске за преступление по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса (УК) Республики Узбекистан и неоднократно был судим за имущественные преступления. В России иностранец находится незаконно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против задержанного дела по статье 159 («Мошенничество») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему, в которой девушки через сайты знакомств заманивали мужчин в дорогие рестораны.