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12:18, 24 июня 2024Силовые структуры

В Петербурге раскрыта афера с заманивавшими мужчин в дорогие рестораны девушками

МВД раскрыло в Петербурге аферу с девушками и дорогими ресторанами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему, в которой девушки через сайты знакомств заманивали мужчин в дорогие рестораны. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МВД России.

В результате аферы потерпевшие, надеявшиеся на романтическое свидание, лишались значительных сумм. Мошенницы, среди которых были несовершеннолетние, приезжали на встречу с ними на автомобилях престижных марок. Уже в заведении девушки заказывали дорогостоящие блюда из меню, а затем уходили. Охрана ресторана заставляла мужчин оплачивать счета.

Следствие установило 25 жертв мошенничества. Полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали участников криминальной схемы в ресторанах Адмиралтейского и Василеостровского районов города. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сумма ущерба устанавливается.

Летом 2023 года прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти участников другой организованной преступной группировки (ОПГ), которые обманывали на свиданиях богатых мужчин в подставных ресторанах города.

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      Любовь Ширижик
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