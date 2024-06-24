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20:54, 24 июня 2024Силовые структуры

Российский адвокат при помощи махинаций с подписями клиентов получил миллионы рублей

В Тюменской области суд приговорил адвоката за махинации с подписями клиентов

Фото: Aaron Burden / Unsplash

В Тюменской области суд приговорил адвоката к семи с половиной годам колонии общего режима за махинации с подписями клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, с 2007 по 2021 годы осужденный, осуществляя юридическую помощь, использовал подписи клиентов для изготовления фейковых расписок о предоставлении им в долг крупных сумм денег. Затем он изготавливал соглашения об оказании юридической помощи и акты приема-передачи выполненных работ, в которых указывал ложную стоимость услуг. Далее через суд он взыскивал с клиентов суммы несуществующего долга.

Таким образом подсудимый обманул девять клиентов более чем на девять с половиной миллионов рублей. Кроме того, осужденный аналогичным способом пытался похитить свыше 10 миллионов рублей.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы адвоката Алексея Герасимова за хищение 12,9 миллиона рублей.

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