Московского адвоката осудили на четыре года за хищение 12,9 миллиона рублей

В Москве суд приговорил адвоката Герасимова к 4 годам за хищение 12,9 млн рублей

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы адвоката Алексея Герасимова за хищение 12,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый из Московской коллегии адвокатов «Советник» признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Герасимов также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, он пообещал защитнику женщины и ее мужу помочь с назначением ей наказания, не связанного с лишением свободы. За свои услуги Герасимов запросил 200 тысяч долларов. Получив 12,9 миллиона рублей, он их похитил, а обещание свое не выполнил.

Ранее сообщалось, что Останкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего председателя Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения РФ Юрия Меженкова за покушение на мошенничество.

