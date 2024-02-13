Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 13 февраля 2024Силовые структуры

Московского адвоката осудили на четыре года за хищение 12,9 миллиона рублей

В Москве суд приговорил адвоката Герасимова к 4 годам за хищение 12,9 млн рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы адвоката Алексея Герасимова за хищение 12,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый из Московской коллегии адвокатов «Советник» признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Герасимов также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, он пообещал защитнику женщины и ее мужу помочь с назначением ей наказания, не связанного с лишением свободы. За свои услуги Герасимов запросил 200 тысяч долларов. Получив 12,9 миллиона рублей, он их похитил, а обещание свое не выполнил.

Ранее сообщалось, что Останкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего председателя Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения РФ Юрия Меженкова за покушение на мошенничество.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о последствиях отказа Конгресса от помощи Украине

      Россиян начали обманывать с помощью Вована и Лексуса

      На астероидах впервые обнаружена вода

      Жители дома престарелых раскрыли секреты счастливых отношений

      Побывавший в КНДР россиянин описал поездку фразой «детский взгляд на сервис»

      В Европе призвали конфисковать российские активы до выборов в США

      Найденный в ЛНР Росгвардией тайник с оружием попал на видео

      Судебные приставы начали поиск звезды «Чернобыля» из-за долга по алиментам

      Американский журналист оценил безопасность московских улиц

      Почетный президент РФС выступил за продажу водки на стадионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше