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15:46, 24 июня 2024Бывший СССР

Секретариат ОДКБ осудил действия террористов в Дагестане

Генсек ОДКБ заявил о готовности помочь России в связи с терактами в Дагестане

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудил действия террористов в Дагестане и заявил о готовности помочь России. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«На текущий момент в секретариат не поступало обращений за помощью со стороны Российской Федерации. (...) Однако, я уверен, что в случае обращения России за помощью, союзники не останутся в стороне», — заявил Тасмагамбетов.

По его словам, Россия располагает большим опытом решения подобных проблем и собственным потенциалом, а секретариат ОДКБ с чувством глубокой боли узнал о новостях событий в Махачкале и Дербенте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. По его словам, подобные нападения проводятся для разрушения межконфессионального мира и согласия, которые веками существовали в Дагестане.

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      Валентин Карант
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