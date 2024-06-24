Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Лукашенко отправил телеграмму Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, передает ТАСС.

«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу», — сказано в сообщении белорусского лидера.

По его словам, подобные нападения проводятся для разрушения межконфессионального мира и согласия, которые веками существовали в Дагестане.

Ранее официальный представитель МИД Израиля заявил, что страна соболезнует российскому народу и семьям жертв терактов в Дагестане. «Террор необходимо осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть!» — отметил он, добавив, что желает скорейшего выздоровления раненым.