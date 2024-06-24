МИД Израиля выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

МИД Израиля выразил соболезнования народу РФ и семьям жертв терактов в Дагестане

Израиль соболезнует российскому народу и семьям жертв терактов в Дагестане. Соболезнования выразил официальный представитель МИД страны Орен Марморштейн, его слова передает РИА Новости.

«Террор необходимо осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть!», — отметил он, добавив, что желает скорейшего выздоровления раненым.

Вечером в воскресенье 23 июня вооруженные боевики совершили нападения сразу в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Кроме того, атаковали местную синагогу — ее подожгли, огонь охватил все здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан. Число жертв нападения составило 20 человек.