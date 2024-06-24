Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 24 июня 2024Мир

МИД Израиля выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

МИД Израиля выразил соболезнования народу РФ и семьям жертв терактов в Дагестане

Фото: РИА Новости

Израиль соболезнует российскому народу и семьям жертв терактов в Дагестане. Соболезнования выразил официальный представитель МИД страны Орен Марморштейн, его слова передает РИА Новости.

«Террор необходимо осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть!», — отметил он, добавив, что желает скорейшего выздоровления раненым.

Вечером в воскресенье 23 июня вооруженные боевики совершили нападения сразу в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Кроме того, атаковали местную синагогу — ее подожгли, огонь охватил все здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан. Число жертв нападения составило 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      В США заявили о провальной попытке Вашингтона изолировать Россию

      В России вырос средний размер автокредитов

      Участниц шоу «Пацанки» избили в Москве

      Земфира вернулась в Москву

      Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева. Ее называли голосом российского тенниса

      МИД Израиля выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

      Песков прокомментировал связь атаки на Крым и теракта в Дагестане

      В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

      В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше