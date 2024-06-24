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12:26, 24 июня 2024Силовые структуры

Пострадавший сотрудник Росгвардии рассказал о перестрелке около церкви в Махачкале

Раненый сотрудник Росгвардии рассказал о перестрелке около церкви в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Пострадавший в результате теракта в Махачкале сотрудник Росгвардии рассказал о стрельбе около церкви. Его слова приводит «RT на русском».

Росгвардеец отметил, что информацию о людях внутри православного храма сотрудники получили уже по ходу операции. Они старались помочь мирным жителям и эвакуировать их. «Что смогли, то сделали», — резюмировал он.

В ходе стрельбы правоохранитель был ранен: пуля прошла насквозь через его плечо. «Все так быстро, молниеносно переносилось с места на место. Хотелось бы, конечно, чтобы всего этого вообще не произошло», — поделился воспоминаниями пострадавший.

Ранее очевидец рассказал о нападении боевиков на Махачкалу. «Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», — отметил мужчина.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Кроме того, террористы атаковали местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

По последним данным, число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 20.

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      Екатерина Кашурникова
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