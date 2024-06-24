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07:35, 24 июня 2024Россия

Очевидец рассказал о нападении боевиков на Махачкалу

Очевидец о боях в Махачкале: был хаос, но полиция действовала грамотно

Фото: Pixabay

В момент атаки боевиков на Махачкалу в городе был хаос, однако сотрудники правоохранительных органов контролировали ситуацию. Об этом, описывая обстановку в республике, заявил очевидец событий, слова которого приводят «Известия».

«Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», — рассказал мужчина.

По его словам, в городе были слышны звуки боя. Пожар, который начался в синагоге из-за террористов, перекинулся на провода, из-за чего «всю улицу осветило» искрами.

Вечером в воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте боевики напали на православный храм, где тогда шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали и местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале же примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

На фоне терактов в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, в республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков. Среди ликвидированных в Махачкале террористов оказались Осман и Адиль Омаровы — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновник после появления сообщений о задержании своих родственников подал в отставку.

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с понедельника, 24 июня, по среду, 26 июня. Он также пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов, подчеркнув, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями.

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