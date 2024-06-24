Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

Сенатор Цеков: требования к Киеву будут более жесткие, чем еще два-три дня назад

Требования российской стороны к Киеву в ходе возможных переговоров теперь будут более жесткие, чем могли бы быть еще два-три дня назад, до обстрела Севастополя, в ходе которого погибли мирные жители. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, сообщает в понедельник, 24 июня, радиостанция «Говорит Москва».

«Понятно, что с позиции вчерашнего дня переговоры эти будут с Украиной очень жесткие. И требования наши будут очень жесткие. Они будут гораздо более жесткие, чем были там еще два-три дня назад», — сказал он.

Накануне, 23 июня, Украина обстреляла Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты, а пятая взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось. В городе действует режим ЧС. 24 июня объявлен в регионе днем траура.