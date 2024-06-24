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19:00, 24 июня 2024Культура

SHAMAN назвал причину введенных против него санкций ЕС

Певец SHAMAN увидел причину санкций ЕС против него в том, что он русский

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал причину, по которой его включили в санкционный список Европейского союза. Он озвучил ее в своем Telegram-канале.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал артист.

Таким образом SHAMAN процитировал собственный сингл «Я русский», вышедший в июле 2022 года.

О персональных ограничениях против Дронова стало известно с принятием ЕС 14-го пакета санкций против России. Также в санкционный список попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

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      Евгений Шульгин
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