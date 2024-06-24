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14:44, 24 июня 2024Экономика

Синоптик опровергла приход 33-градусной жары в Москву

Синоптик Позднякова: к концу июня в Москве вряд ли будет теплее плюс 25 градусов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» опровергла информацию о том, что в конце недели температура воздуха в столице повысится до плюс 33 градусов.

По словам синоптика, хотя в этот период «отдельные всплески температуры» возможны, настолько жаркая погода вряд ли придет в столицу. Позднякова спрогнозировала, что к концу месяца столбики термометров поднимутся лишь до отметки в 25 градусов тепла.

«Мы практически все время будем находиться под влиянием северных потоков — всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти плюс 33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», — объяснила она, добавив, что 1 июля может потеплеть до плюс 25-27 градусов. Ночные температуры также будут расти: в середине этой недели минимальные показатели увеличатся с плюс 9-14 градусов до 11-16.

Что касается осадков, то под влиянием антициклона, находящегося над северо-западом Европейской России, больших осадков не ожидается, однако в воскресенье, 30 июня, может пройти небольшой кратковременный дождь.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие выходные в Москву может прийти жара до плюс 33 градусов.

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      Полина Кислицына
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