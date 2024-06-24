Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 24 июня 2024Путешествия

Слон вытащил туристку из машины и затоптал во время сафари

Metro: слон вытащил туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии

Фото: Emmy Shingiro / Unsplash

Слон вытащил американскую туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии. Об этом сообщает издание Metro.

Уточняется, что нападение на 64-летнюю Джулиану Гле Турно из штата Нью-Мексико произошло, когда она наблюдала за стадом диких животных у Культурного музея Марамба в городе Ливингстон.

Власти Замбии посоветовали туристам быть предельно осторожными во время наблюдения за дикой природой. По данным источника, это второй подобный случай в 2024 году. В марте слон во время сафари погнался за грузовиком с туристами и перевернул его, одну из пожилых пассажирок спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Жертв мощного пожара в Подмосковье становится все больше. Люди задыхались и прыгали из окон, спасаясь от огня

      Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

      Россиянка избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления

      В России предложили заняться «заброшками»

      СК завершил расследование в отношении потушившего свечи в православном храме иностранца

      В России заявили о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов ВСУ

      17-летний официант-новичок из Севастополя рассказал о спасении пострадавших при ударе ВСУ

      Евросоюз раскрыл детали выделения Киеву средств из доходов от активов России

      Украина попыталась атаковать российский регион

      Российская миссия при ЕС отреагировала на новый пакет санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше