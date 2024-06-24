Слон вытащил туристку из машины и затоптал во время сафари

Metro: слон вытащил туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии

Слон вытащил американскую туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии. Об этом сообщает издание Metro.

Уточняется, что нападение на 64-летнюю Джулиану Гле Турно из штата Нью-Мексико произошло, когда она наблюдала за стадом диких животных у Культурного музея Марамба в городе Ливингстон.

Власти Замбии посоветовали туристам быть предельно осторожными во время наблюдения за дикой природой. По данным источника, это второй подобный случай в 2024 году. В марте слон во время сафари погнался за грузовиком с туристами и перевернул его, одну из пожилых пассажирок спасти не удалось.

