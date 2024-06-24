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01:45, 24 июня 2024Россия

Слуцкий прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Депутат Слуцкий: Россия отомстит за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что Россия отомстит за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя.

«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, только продвижение российских военных и следование целям спецоперации помогут пресечь «террористические выпадки неонацистского режима».

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

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      Марина Совина
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