Слуцкий прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что Россия отомстит за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя.
«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, только продвижение российских военных и следование целям спецоперации помогут пресечь «террористические выпадки неонацистского режима».
ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.