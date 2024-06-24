Слуцкий прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Депутат Слуцкий: Россия отомстит за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что Россия отомстит за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя.

«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, только продвижение российских военных и следование целям спецоперации помогут пресечь «террористические выпадки неонацистского режима».

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.