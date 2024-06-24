Сообщение об ударе России по гражданской инфраструктуре в Одессе оказалось недостоверным

Данные об ударе ВС РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе не подтвердились

Распространившаяся в украинских Telegram-каналах информация том, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по гражданской инфраструктуре в Одессе, оказалась недостоверной. Настоящей целью был военный склад.

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки российских войск якобы зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, пострадали мирные жители. Также украинские Telegram-каналы со ссылкой на прокуратуру писали, что прилет в Одессе пришелся по складу торговой сети.

На самом деле российские войска нанесли ракетный удар в район завода тяжелого краностроения, там находился склад с боеприпасами западного производства, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра», — сообщил он. Кроме того, добавил Лебедев, под удар попали иностранные наемники.

В силовых структурах агентству ТАСС также подтвердили, что в Одессе поражен склад ракетного вооружения западного производства. «Агентура подтверждает уничтожение крупного склада ракетно-артиллерийского вооружения. Под удар попали до десяти иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства», — рассказал собеседник агентства.

Также распространилось видео, на котором отчетливо слышно, как детонируют боеприпасы, что еще раз доказывает, что речь идет именно о военном складе.

Информация о том, что Российская армия поразила склад западных ракет в Одессе, широко распространилась в СМИ. Тему осветили РИА Новости, ТАСС, RT, «Российская газета», «МК», aif.ru и другие.

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