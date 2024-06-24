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20:55, 24 июня 2024Мир

США осудили удар ВСУ по Севастополю

Reuters: представитель Пентагона Дитц осудил ракетный удар ВСУ по Севастополю
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Американская сторона не причастна к ракетному удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, заявил официальный представитель Пентагона США майор Чарли Дитц. Его цитирует Reuters.

По словам чиновника, Вашингтон осуждает любые удары по гражданским лицам, а жертвы среди них являются трагедией. При этом Дитц подчеркнул, что Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов.

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять американских дальнобойных ракет АТАСМS, снаряженных кассетной боевой частью.

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      Виктория Кондратьева
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