США осудили удар ВСУ по Севастополю

Reuters: представитель Пентагона Дитц осудил ракетный удар ВСУ по Севастополю

Американская сторона не причастна к ракетному удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, заявил официальный представитель Пентагона США майор Чарли Дитц. Его цитирует Reuters.

По словам чиновника, Вашингтон осуждает любые удары по гражданским лицам, а жертвы среди них являются трагедией. При этом Дитц подчеркнул, что Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов.

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять американских дальнобойных ракет АТАСМS, снаряженных кассетной боевой частью.