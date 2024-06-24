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19:46, 24 июня 2024Мир

Пентагон заявил о самостоятельном выборе Украиной целей для ударов

Пентагон: Украина самостоятельно выбирает цели для ударов

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц, комментируя украинскую атаку на Севастополь, передает Reuters.

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — заявил представитель Пентагона.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России из-за террористической атаки Украины на Севастополь. Ведомство обвинило Вашингтон в открытой гибридной войне против Москвы.

23 июня средства противовоздушной обороны России сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS американского производства, снаряженными кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над городом, ее осколки упали на пляжи с отдыхающими. В результате пострадал 151 человек.

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      Елизавета Мытарева
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