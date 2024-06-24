Пентагон заявил о самостоятельном выборе Украиной целей для ударов

Пентагон: Украина самостоятельно выбирает цели для ударов

Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц, комментируя украинскую атаку на Севастополь, передает Reuters.

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции», — заявил представитель Пентагона.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России из-за террористической атаки Украины на Севастополь. Ведомство обвинило Вашингтон в открытой гибридной войне против Москвы.

23 июня средства противовоздушной обороны России сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS американского производства, снаряженными кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над городом, ее осколки упали на пляжи с отдыхающими. В результате пострадал 151 человек.