США понадеялись на решение о принятии Украины в ЕС после саммита НАТО

Госдеп: США ожидают решения о принятии Украины в ЕС после саммита НАТО

Вашингтон ожидает, что после июльского саммита НАТО будет принято положительное решение о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, его цитирует РИА Новости.

«Я ожидаю, что по итогам саммита НАТО будет принято положительное решение от Евросоюза относительно членства Украины», — сказал сотрудник Госдепа на брифинге.

По словам американского чиновника, определенность относительно членства Украины в ЕС «проложит четкий мост» и в отношении вступления в Североатлантический альянс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся уже 25 июня.