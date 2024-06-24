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14:48, 24 июня 2024Бывший СССР

Кулеба назвал дату начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Кулеба: переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся уже 25 июня
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) начнутся уже 25 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

Кулеба прокомментировал свое выступление перед Советом ЕС по иностранным делам. Министр поприветствовал новый пакет санкций Евросоюза и меры по использованию доходов от замороженных российских активов.

«Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — заявил глава МИД Украины. Дипломат поблагодарил страны-члены объединения за решение начать переговоры с Киевом и призвал ускорить поставки военной помощи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присоединение Украины к ЕС станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики объединения. Он добавил, что наихудшим явлением для Киева будет разворовывание помощи западных стран.

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      Юрий Леонов
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