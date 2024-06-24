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22:24, 24 июня 2024Мир

США рассказали о своем основном союзнике вне НАТО

Белый дом: Кения является основным союзником США вне НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Кения является основным союзником США вне Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден, его цитирует РИА Новости.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в сообщении.

В настоящее время «основными союзниками США вне НАТО» являются 20 стран, среди которых, в частности, Израиль, Египет, Аргентина, Пакистан, Южная Корея, Япония, Тайвань и Катар.

В сентябре 2022 года Байден лишил Афганистан этого статуса, полученного им в 2012 году.

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      Марина Совина
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