Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Президент Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщает РИА Новости.
«Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО», — отмечается в президентском меморандуме для госсекретаря беседе для госсекретаря. Его распространил Белый дом.
США объявили Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года, в августе 2021 года американские войска были выведены из республики.