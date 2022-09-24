Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщает РИА Новости.

«Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО», — отмечается в президентском меморандуме для госсекретаря беседе для госсекретаря. Его распространил Белый дом.

США объявили Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года, в августе 2021 года американские войска были выведены из республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса
В Германии объяснили невозможность полного отказа от российского газа
Байден поручил оказать давление для снижения цен на бензин
Французы раскритиковали Зеленского за претензии к Израилю
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Сирия осудила поддержку Украины странами Запада
Кадыров назвал дармоедами и лентяями покидающих страну россиян
Сирия поддержала продление сделки по экспорту зерна с Украины
Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России
Юрист назвал россиянам способ снизить налог на квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.