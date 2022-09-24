Президент Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщает РИА Новости.

«Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО», — отмечается в президентском меморандуме для госсекретаря беседе для госсекретаря. Его распространил Белый дом.

США объявили Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года, в августе 2021 года американские войска были выведены из республики.