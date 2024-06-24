Стал известен способ нанесения ракетных ударов ВСУ по Крыму

«Военндело»: ВСУ наносят ракетные удары по Крыму при помощи сухогрузов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Севастополю и Крыму с помощью сухогрузов в порту Одессы. Об этом пишет Telegram-канал «Военндело».

Отмечается, что ВСУ размещают пусковые установки с ракетами ATACMS на сухогрузах, а после запуска корабль маскируется в грузовом порту Одессы под другие сухогрузы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне атаки по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

«В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". (...) Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — написал он.