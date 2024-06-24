В Киеве пригрозили мирной жизни в Крыму

Подоляк: мирной жизни в Крыму быть не должно

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне атаки по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

«В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". (...) Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — написал он.

Ранее советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и теракты в Дагестане были ответом на российские мирные инициативы. По его словам, об этом свидетельствовала синхронность этих событий.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека.

