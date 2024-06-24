В Белоруссии объяснили атаки на Севастополь и Дагестан

Шпаковский: атаки на Севастополь и Дагестан были ответом на мирные инициативы

Атака Вооруженных сил Украины на Севастополь и теракты в Дагестане были ответом на российские мирные инициативы. Так события объяснил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в Telegram.

«Синхронность этих преступных действий в праздник Святой Троицы в очередной раз свидетельствует о том, что все террористы управляются из одного центра», — отметил он.

По словам дипломата, задачи по дестабилизации обстановки в России, а также распространению паники и протестных настроений рассматриваются противниками страны как «важное слагаемое успеха в гибридной войне».

Вечером 23 июня террористы атаковали синагогу и православный храм в городе Дербент. Кроме того, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.