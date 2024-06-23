В МВД заявили о боестолкновении на улице в Махачкале

В столице Дагестана Махачкале продолжается боестолкновение, сообщает МВД республики.
В ведомстве заявили, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева.
Также сообщается, что проезд к месту происшествия закрыт, там работают силовики.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Кроме того, было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербент.
По предварительным данным, в результате нападений есть жертвы.