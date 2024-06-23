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19:45, 23 июня 2024Силовые структуры

В МВД заявили о боестолкновении на улице в Махачкале

МВД: боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале

Кадр: Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана»

В столице Дагестана Махачкале продолжается боестолкновение, сообщает МВД республики.

В ведомстве заявили, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева.

Также сообщается, что проезд к месту происшествия закрыт, там работают силовики.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Кроме того, было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербент.

По предварительным данным, в результате нападений есть жертвы.

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