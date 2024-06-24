Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 24 июня 2024Россия

Стало известно о погибших при пожаре в здании НИИ под Москвой

Shot: при пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино погибли четыре человека
СюжетПожар в Москве:
Начало событий в новости Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

Фото: РИА Новости

При пожаре в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино в Подмосковье погибли четыре человека. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, два человека выпали из окон седьмого этажа горящего здания, один из них был критично обгоревшим. Еще два человека погибли внутри здания, их не успели спасти.

Telegram-канал Mash сообщил, что двое пожарных отравились угарным газом, их госпитализировали. По данным канала, внутри обрушились конструкции, есть риск обрушения кровли.

На место происшествия вылетел второй спасательный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Ранее сообщалось, что пожар зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже, а на седьмом этаже здания оказались заблокированы семь человек. На опубликованных кадрах с места происшествия заметили человека, который машет рукой через разбитое окно. Площадь возгорания составила около 3,5 тысячи квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

      Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

      Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

      США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

      Россиянин выиграл в лотерею около 18 миллионов и не забрал их

      Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

      Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

      Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше