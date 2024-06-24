Стало известно о погибших при пожаре в здании НИИ под Москвой

Shot: при пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино погибли четыре человека

Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

Начало событий в новости Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

При пожаре в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино в Подмосковье погибли четыре человека. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, два человека выпали из окон седьмого этажа горящего здания, один из них был критично обгоревшим. Еще два человека погибли внутри здания, их не успели спасти.

Telegram-канал Mash сообщил, что двое пожарных отравились угарным газом, их госпитализировали. По данным канала, внутри обрушились конструкции, есть риск обрушения кровли.

На место происшествия вылетел второй спасательный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Ранее сообщалось, что пожар зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже, а на седьмом этаже здания оказались заблокированы семь человек. На опубликованных кадрах с места происшествия заметили человека, который машет рукой через разбитое окно. Площадь возгорания составила около 3,5 тысячи квадратных метров.