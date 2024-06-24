Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

В Подмосковье в главном здании НИИ «Платан» начался пожар, его сняли на видео

В Московской области на территории научно-исследовательского института (НИИ) Платан начался пожар. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно главное здании НИИ, охваченное клубами черного дыма. Открытое горение наблюдается по меньшей мере на одном из этажей.

Telegram-канал Baza опубликовал другой ролик, снятый с близкого расстояния. На нем видно человека, который машет рукой через разбитое окно.

По данным Telegram-канала Shot, на седьмом этаже здания заблокированы семь человек. Спасатели пытаются эвакуировать их из охваченного огнем корпуса НИИ.

Ранее в Москве загорелся бывший завод МиГ. Возгорание площадью около 300 квадратных метров зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Никто не пострадал.