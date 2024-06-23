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00:19, 23 июня 2024Россия

Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ

В Москве произошел крупный пожар в здании на территории бывшего завода МиГ
СюжетПожар в Москве:

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Крупный пожар произошел на бывшем авиастроительном заводе МиГ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что возгорание зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Его площадь составила около 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

13 июня пожар начался в неэксплуатируемом здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.

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      Юлия Мискевич
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