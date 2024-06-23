Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ

В Москве произошел крупный пожар в здании на территории бывшего завода МиГ

Крупный пожар произошел на бывшем авиастроительном заводе МиГ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что возгорание зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Его площадь составила около 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

13 июня пожар начался в неэксплуатируемом здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

Ранее в Твери произошел пожар в мусороперерабатывающем цеху. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек и 10 единиц техники.