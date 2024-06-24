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14:12, 24 июня 2024Россия

Стало известно о состоянии раненных при ракетном ударе в Севастополе детей

Львова-Белова: из раненных в Севастополе детей двое в крайне тяжелом состоянии

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из 28 детей, госпитализированных с ранениями после обстрела пляжа в Севастополе, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в реанимации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает в понедельник, 24 июня, РИА Новости.

Она добавила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей Минздрава России. Наиболее тяжелых пациентов направили на лечение в федеральные клиники в Москву.

«В столицу направят 12 детей, двое из них — на аппарате ИВЛ», — уточнила Львова-Белова.

Аппарат детского омбудсмена взял на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Последний находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по городу 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Игорь Дмитров
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