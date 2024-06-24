Стало известно о стрельбе в российском торговом центре

В Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь в торговом центре, его задержали

В Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь около торговом центра (ТЦ) «Суворовский», а потом и в самом ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Очевидцы рассказали, что сначала вооруженный мужчина стрелял на парковке, а потом зашел в кофейню, которая находится около торгового центра. На место приехали силовики. Стрелок сам им сдался, утверждают посетители «Суворовского».

Задержание вооруженного мужчины подтвердили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

Ранее в Кемеровской области – Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по детям.