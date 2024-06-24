Суд арестовал участника СВО по подозрению в расправе над 12-летней девочкой

В Томске по подозрению в убийстве 12-летней девочки арестован участник СВО

Томский гарнизонный суд арестовал 49-летнего участника специальной военной операции (СВО) Андрея Быкова, подозреваемого в расправе над 12-летней девочкой в Кузбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Быков обвиняется по статьям об убийстве, о покушении на изнасилование несовершеннолетней, а также о дезертирстве. По данным суда, в апреле 2024 года фигурант не явился на военную службу.

Ранее сообщалось, что преступление произошло утром 18 июня. Тогда школьница ушла на игровую программу в пришкольный детский лагерь. Мероприятие закончилось, и она пошла домой, заглянув по дороге в магазин. В 14:00 на Советской улице ее поймал Быков. Он схватил девочку, привязал к дереву и раздел. Подозреваемый пытался самоудовлетвориться, но не смог. Тогда он удушил пострадавшую ее же штанами и сбежал. На следующий день он вернулся к жертве, несколько раз ударил шампуром в грудь и выбросил в колодец. На следующий день девочку обнаружили в колодце рядом с заброшенным зданием.

19 июня Быкова задержали.

