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15:45, 19 июня 2024Силовые структуры

Появились подробности расправы над 12-летней девочкой из Кемеровской области

Mash: убийца 12-летней девочки из Кемеровской области истязал ее перед расправой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Житель Кемеровской области, задержанный по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в Топках, истязал ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, утром 18 июня школьница ушла на игровую программу в пришкольный детский лагерь. Мероприятие закончилось, и она пошла домой, заглянув по дороге в магазин. В 14:00 на Советской улице ее поймал задержанный. Он схватил девочку, привязал к дереву и раздел. Подозреваемый пытался самоудовлетвориться, но не смог. Тогда он задушил пострадавшую ее же штанами и сбежал. На следующий день он вернулся к жертве, несколько раз ударил шампуром в грудь и выбросил в колодец.

Девочка пропала во вторник, 18 июня, в городе Топки. На следующий день ее тело было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний местный житель, сейчас с ним работают следователи. Известно, что ранее уже был судим, воевал в зоне специальной военной операции (СВО) и побывал в плену.

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      Екатерина Кашурникова
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