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14:09, 19 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном за расправу над 12-летней девочкой россиянине

Подозреваемый в убийстве девочки в Топках был судим и побывал в плену в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Осмотр колодца по делу о расправе над 12-летней девочкой попал на видео

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Житель Кемеровской области, задержанный по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в Топках, ранее уже был судим, воевал в зоне специальной военной операции (СВО) и побывал в плену. Такие подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина ушел в зону СВО из колонии, а затем попал в плен и вернулся в воинскую часть по обмену. Как именно он оказался в Топках, неизвестно. Как уточнят следственное управление Следственного комитета России по региону, ранее он был осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Девочка пропала во вторник, 18 июня, в городе Топки. На следующий день ее тело было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний местный житель, сейчас с ним работают следователи.

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