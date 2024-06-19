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11:52, 19 июня 2024Силовые структуры

Осмотр колодца по делу о расправе над 12-летней девочкой попал на видео

СК показал видео осмотра колодца в Кемеровской области, где нашли школьницу

Следователи осмотрели место происшествия по делу о расправе над 12-летней школьницей в Кемеровской области. Видео «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах сотрудники осматривают колодец, где пропавшую девочку нашли без признаков жизни.

Ранее стало известно, что ребенка обнаружили у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Удалось установить, что несовершеннолетняя ушла из дома утром и не вернулась. К ее поискам привлекали сотрудников правоохранительных органов, МЧС и волонтеров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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      Екатерина Кашурникова
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