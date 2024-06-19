Пропавшую 12-летнюю российскую школьницу нашли в колодце

В Кемеровской области пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в колодце

Пропавшую в городе Топки Кемеровской области 12-летнюю школьницу нашли в колодце. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве разъяснили, что ребенка обнаружили у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Она не подавала признаков жизни.

Удалось установить, что несовершеннолетняя ушла из дома утром и не вернулась. К ее поискам привлекали сотрудников правоохранительных органов, МЧС и волонтеров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого в селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. Мать с дочерью приехали на дачу. Ребенок гулял по участку, пока россиянка занималась делами в огороде.

Когда женщина освободилась, она стала звать девочку. Встревоженная мать начала поиски и заметила ребенка в железной бочке. Малышка не подавала признаков жизни.