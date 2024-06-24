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19:25, 24 июня 2024Экономика

Китай начал торговаться с Европой из-за пошлин на электромобили

Bloomberg: Китай предложил Германии сделку для снижения пошлин на электрокары

Фото: China Daily / Reuters

Власти Китая пытаются сделать Германию своим союзником в вопросе пошлин на электромобили своих производителей в Евросоюзе. В обмен на улучшение варианта, который в настоящее время изучают европейские власти, Пекин предлагает снижение тарифов на дорогие автомобили производства ФРГ, пишет Bloomberg.

По данным собеседников издания, министр торговли Китая Ван Вэньтао во время разговора в Пекине намекнул своему немецкому коллеге Роберту Хабеку, что 15-процентный сбор с автомобилей класса люкс из Германии может быть снижен в рамках сделки.

Несколько недель назад Евросоюз предложил повысить пошлины на китайские электромобили до 48 процентов, что вызвало протесты со стороны руководства Китая.

Как отмечает агентство, спор отражает принципиальную разницу подходов Китая и ЕС. Если Еврокомиссия полагает, что пошлины компенсируют искажение, связанное с масштабными государственными субсидиями со стороны Пекина, то есть сделают конкуренцию справедливой. Между тем Китай рассматривает их исключительно как элемент давления.

До этого Пекин уже намекал, что может увеличить пошлины на автомобили из Европы с большим объемом двигателя до 25 процентов, что ударит по интересам немецких компаний. Новое предложение может сделать риторику Берлина более жесткой, хотя и ранее его производители выступали против тарифов. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 24 июня, подчеркнул, что время для переговоров еще есть, ведь пошлины должны вступить в силу с 4 июля.

Ранее китайская газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что представители автоконцернов ЕС на встрече с коллегами из Китая выступили против планов политиков по введению пошлин и расширению протекционизма.

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      Платон Щукин
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