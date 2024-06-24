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20:29, 24 июня 2024Путешествия

Туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Европе

Британская туристка подверглась групповому изнасилованию после концерта в Париже

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Британская туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Париже. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как сообщает полиция, девушку, имя которой не указано по юридическим причинам, нашли плачущей рано утром в субботу, 22 июня. Она шла по улицам европейского города «в состоянии серьезного расстройства» и сжимала в руках нижнее белье. Пострадавшую отвезли в больницу для медицинского обследования.

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Уточняется, что неизвестные мужчины напали на британку и надругались над ней, когда она возвращалась домой с концерта в зале «Олимпия» — одного из сотен мероприятий, проведенных по всей Франции 21 июня в честь «Праздника музыки».

Туристка рассказала полиции, что злоумышленники оттащили ее в укромное место, изнасиловали, а потом украли телефон. Стражи правопорядка опасаются, что преступники могли записывать свои действия на видео.

В конце января в Париже американская туристка подверглась групповому изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.

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      Алина Черненко
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