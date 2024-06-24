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15:20, 24 июня 2024Путешествия

У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

У прилетевшего из Дубая в Москву пассажира изъяли алмазы на 10 миллионов рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

У прибывшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли незадекларированную партию синтетических бриллиантов и алмазов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что 52-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая в Москву, остановили при прохождении «зеленого» коридора. В ручной клади мужчины таможенники столичного аэропорта Шереметьево обнаружили 206 камней общей стоимостью 10 миллионов рублей.

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Отмечается, что металлический бокс с драгоценностями был завернут в футболку, а рядом лежали сертификаты к ним. Нарушитель сообщил, что данный товар привез для декорирования домашнего кухонного гарнитура.

«Так как стоимость партии превысила миллион рублей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров)», — говорится в сообщении. Теперь россиянину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали жителя Китая, который попытался вывезти из России 120 незадекларированных лифчиков весом 14 килограммов. Иностранец признался, что бюстгальтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином в российском городе.

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      Фариза Бацазова
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