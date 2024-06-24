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22:23, 24 июня 2024Россия

В Думе прокомментировали перечисление Украине доходов от российских активов

Слуцкий: руководство ЕС превращается в ОПГ международного уровня
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Руководство Евросоюза превращается в ОПГ международного уровня. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал перечисление Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России. Его слова приводит ТАСС.

«Русофобское руководство ЕС превращается в ОПГ международного уровня и также несет полную меру ответственности за преступления киевского режима», — поведал депутат.

О перечислении 1,4 миллиарда евро Киеву ранее 24 июня рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Деньги будут перечислены в Европейский фонд мира, а уже оттуда будут потрачены на закупку оружия для украинской армии. Боррель добавил, что до конца года Киев получит еще миллиард евро по подобной схеме.

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      Марина Совина
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