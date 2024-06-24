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16:37, 24 июня 2024Мир

В ЕС заявили о планах Борреля отправить военных на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Боррель предложил отправить инструкторов на Украину
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил отправить военных инструкторов стран сообщества на Украину для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств европейских стран, передает телеканал M1.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] предложил странам ЕС начать обучение украинских солдат на территории Украины. Это очень опасное предложение, которое будет означать пересечение еще одной красной черты», — рассказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт выступает против подобных мер, рассматривая в них подготовку к отправке войск стран Запада на территорию Украины.

Ранее Сийярто заявил, что решение Евросоюза по обходу вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России является «бесстыдным нарушением красных линий». Он также напомнил, что ЕС использует 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия Украине, при том что Венгрия не согласна с этим.

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      Дарья Устьянцева
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