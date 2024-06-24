В ЕС заявили о риске реэкспорта военных товаров в Россию

Евросовет: компании должны оценивать риски реэкспорта военных товаров в Россию

Компании Европейского союза (ЕС), которые продают товары военного назначения в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию. Такое положение входит в 14-й пакет санкций ЕС против России, оно опубликовано на официальном сайте Евросовета.

«Компании Евросоюза, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию», — сообщается в документе.

Дополнительно были введены ограничения в отношении якобы теневого российского флота, под них попали 27 судов.

Ранее Европа приняла 14-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.