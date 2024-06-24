Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 24 июня 2024Мир

В ЕС заявили о риске реэкспорта военных товаров в Россию

Евросовет: компании должны оценивать риски реэкспорта военных товаров в Россию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компании Европейского союза (ЕС), которые продают товары военного назначения в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию. Такое положение входит в 14-й пакет санкций ЕС против России, оно опубликовано на официальном сайте Евросовета.

«Компании Евросоюза, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию», — сообщается в документе.

Дополнительно были введены ограничения в отношении якобы теневого российского флота, под них попали 27 судов.

Ранее Европа приняла 14-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Стало известно о тяжелом состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

      Россиянам раскрыли способ снизить ставку по кредиту

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше