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13:12, 24 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали о росте ВПК на фоне спада экономики

Postimees: военная промышленность Эстонии растет на фоне спада экономики

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военная промышленность Эстонии растет на фоне общего спада экономики в течение нескольких лет подряд. Об этом пишет Postimees.

Как сообщает издание, годовые отчеты предприятий ВПК Эстонии за 2023 год показывают значительный рост оборота и прибыли. При этом экономика страны три года подряд демонстрирует спад.

Журналисты рассказали, что одним из лидеров отрасли по темпам роста стала компания Oü Eli, которая занимается производством устройств, симулирующих управление военной техникой, а также пневматических катапульт для запуска. В 2022 году ее прибыль составляла 9,5 тысячи евро, в то время как в 2023 году она составила 643 тысячи евро.

Ранее Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Таллин получит первые шесть гаубиц в конце 2024 года.

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      Юрий Леонов
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