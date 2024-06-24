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15:02, 24 июня 2024Путешествия

В Эстонии заявили о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

В Полицейской и пограничной службе Эстонии готовы закрыть КПП на границе с РФ

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

В Полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Полицейской и пограничной службы Эстонии Иво Утсар добавил, что в стране ежечасно следят за ситуацией.

20 июня Эстония внезапно закрыла КПП в Нарве, чтобы «сохранить здоровье и обеспечить безопасность людей». По словам путешественницы Анастасии, эстонские таможенники вышли к людям и сказали, что приняли решение закрыть границу.

Теперь туристы пытаются добраться до пограничного перехода «Койдула» в Псковской области. Некоторые отправились в отель, а тех, кто приехал организованно на автобусе, забрал перевозчик.

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      Марк Успенский
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