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13:03, 24 июня 2024Россия

В Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость

Депутат Госдумы Милонов предложил приравнять нечистоплотность к хулиганству

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, копия обращения которого на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева поступила в редакцию RT.

По словам Милонова, поездка в компании не соблюдающих правила личной гигиены россиян «превращается в настоящее испытание». Парламентарий считает, что соседство таких граждан с детьми является источником опасности и стресса.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что действующее российское законодательство не регулирует этот вопрос. Он предложил признать «очевидное несоблюдение личной гигиены» правонарушением и приравнять его к мелкому хулиганству.

Ранее Милонов предложил сажать в тюрьму эскортниц, приехавших на Петербургский международный экономический форум.

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      Алан Босиков
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