Депутат Госдумы Милонов предложил приравнять нечистоплотность к хулиганству

В Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, копия обращения которого на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева поступила в редакцию RT.

По словам Милонова, поездка в компании не соблюдающих правила личной гигиены россиян «превращается в настоящее испытание». Парламентарий считает, что соседство таких граждан с детьми является источником опасности и стресса.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что действующее российское законодательство не регулирует этот вопрос. Он предложил признать «очевидное несоблюдение личной гигиены» правонарушением и приравнять его к мелкому хулиганству.

Ранее Милонов предложил сажать в тюрьму эскортниц, приехавших на Петербургский международный экономический форум.