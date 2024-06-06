Депутат Милонов призвал сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц

Российским компетентным органам стоит заводить дела и сажать в тюрьму эскортниц, которые приезжают в Санкт-Петербург ради гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Такое предложение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам парламентария, услуги эскортниц востребованы в даты ПМЭФ. «Если бы их услугами не пользовались, тогда их было бы гораздо меньше», — отметил депутат.

Пользоваться услугами эскортниц — это абсолютный кринж, абсолютный зашквар. Если ты пользуешься услугами эскортницы, ты признаешь, что ты лузер и не можешь добиться сердца и расположения женщины просто так, по-настоящему, и она тебя использует в качестве дойной коровы. Ты выглядишь абсолютнейшим клоуном в этой ситуации. Нормальный человек эскортницей пользоваться не будет Виталий Милонов депутат Госдумы

Милонов считает, что реальные тюремные сроки помогут уменьшить количество работниц этой сферы.

«У нас слишком толерантное отношение к проституткам, оно таким не должно быть. Поскольку проституция у нас в обществе запрещена, не поощряется и также является формой угнетения и недостойного отношения к женщине, проституция должна быть наказуема», — сказал он.

Задержали эскортницу — получила свои законные пару лет в колонии поселения и поехала работать на ферму. Потому что быть дояркой — это ее предназначение. Таланты у нее для этого точно имеются Виталий Милонов депутат Госдумы

В интервью «Фонтанке» одна из эскортниц, которая не первый год работает в городе в даты ПМЭФ, рассказала, что стоимость их услуг на форуме может доходить до трех миллионов рублей в неделю «в зависимости от квалификации». Она отметила, что такие девушки должны знать основы этикета, обладать хорошими манерами и уметь поддержать беседу. По ее словам, в этом году потенциальных клиентов много, но нельзя сказать, что спрос превышает предложение.