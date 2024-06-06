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14:43, 6 июня 2024Россия

Эскортницы на ПМЭФ оказались должны уметь три вещи

Эскортница рассказала, что на ПМЭФ нужно знать этикет и уметь поддержать беседу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Женщины, предоставляющие эскорт-услуги на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), должны уметь три вещи. Об этом рассказала уже не первый год работающая на мероприятии эскортница в интервью «Фонтанке».

По ее словам, в базовый минимум входят: легкая непринужденная беседа, хорошие манеры и знание этикета. Также приветствуется владение иностранными языками и умение поддержать беседу о политике и экономике, однако это зависит от запроса клиента. «Бывает, что выбирают даму с музыкальным образованием или с навыками игры на музыкальных инструментах, потому что часто клиент предлагает продолжить вечер в более уединенной обстановке — у себя дома или в гостиничном номере», — сказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что желающих заказать эскорт для посещения ПМЭФ очень много. При этом на мероприятиях подобного масштаба к выбору сопровождающих девушек подходят скрупулезно — им достаточно сложно соответствовать всем критериям и пройти отбор. Зарубежные гости таких форумов предпочитают появляться на публике со славянками. «Это такой, уже отработанный подход к бизнесу — демонстрация того, что член делегации "обрусел", крайне благоприятно сказывается на будущих встречах», — поделилась эскортница.

Есть клиенты, которые выбирают одну девушку и проводят с ней всю неделю. У нас это называется «папа и дочка». Это частая практика среди пожилых европейцев. Молодые ребята обычно чередуют. И проекты, и стенды, и девочек

эскортница, работающая на ПМЭФ

Сами эскортницы обычно представляются дочерями или партнерами, в противном случае к пожилым людям возникают вопросы. Чтобы не разрушить этот образ, клиенты просят девушек неброско выглядеть, вести себя сдержанно и не проявлять сильных знаков внимания.

Ежегодно во время проведения экономического форума эскортницы оказываются в центре внимания общественности и СМИ. Как пишут в ряде Telegram-каналов, за масштабы и разнообразие национальностей предоставляющих эскорт-услуги девушек неофициально в элитах ПМЭФ в шутку называют «Петербургский международный эскорт-форум».

В 2021 году на мероприятии произошел скандал, после того как журналистка Ксения Собчак подошла к одной из посетительниц и, снимая все на телефон, спросила: «А вы на какую панель пришли?» Женщина оказалась юристом Эльвирой Троицкой, которая сочла вопрос оскорбительным и заявила, что Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала «охотиться за випами». В результате она подала на журналистку в суд, потребовав удалить видео, опубликованное на YouTube, и выплатить компенсацию в размере 50 миллионов рублей. Однако суд Троицкая проиграла.

ЖЗЛ
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