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15:53, 6 июня 2024Россия

Раскрыта стоимость услуг эскортниц на ПМЭФ

«Фонтанка»: стоимость услуг эскортниц на ПМЭФ может доходить до 3 млн рублей
Начало событий в новости Эскортницы на ПМЭФ оказались должны уметь три вещи

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Стоимость услуг эскортниц на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году может доходить до трех миллионов рублей в неделю «в зависимости от квалификации». Об этом рассказала работница индустрии сопровождения в интервью «Фонтанка».

«Все очень зависит от запроса и от квалификации исполнительницы, если это можно так назвать. Бывает, за неделю цена может доходить до двух с половиной, трех миллионов [рублей]», — отметила девушка.

Собеседница издания добавила, что в 2024 году желающих заказать услугу сопровождения много, но не согласилась с тем, что спрос превышает предложение. «Впрочем, девушки в профессии долго не задерживаются, — сказала она, — зарабатывают необходимую сумму и уходят».

Как пишет «Московский комсомолец», по сравнению с 2023 годом цены на полное сопровождение поднялись «почти вдвое» — до 700 тысяч рублей за полные сутки. Однако приезжие девушки сбрасывают цены до 350 тысяч. В связи с этим эскорт-менеджер в разговоре с изданием призвала отличать «качественную услугу» от «дешевых подделок», которые не владеют иностранными языками, мало разбираются в этикете и экономических вопросах. Собеседница «Фонтанки» также отметила, что клиенты это понимают и отдают предпочтение агентствам.

Скандалы с эскортницами на ПМЭФ происходят практически каждый год. В Telegram-каналах форум даже в шутку называют «Петербургский международный эскорт-форум» за масштабы и разнообразие национальностей предоставляющих эскорт-услуги девушек.

В 2021 году участница форума юрист Эльвира Троицкая потребовала от журналистки Ксении Собчак 50 миллионов рублей за ролик, в котором ее выставили в образе проститутки, приехавшей на ПМЭФ «охотиться за випами». Собчак на видео спросила девушку, на какую панель та пришла. А затем ответила на обвинения, что это только мнение Троицкой: «Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется».

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      Елена Торубарова
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