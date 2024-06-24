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12:20, 24 июня 2024Россия

В Госдуме предложили возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия

Депутат Госдумы Белик предложил возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик предложил возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия из-за вероятности повторения ракетных атак со стороны Украины. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает РИА Новости.

«В случае повторных украинских атак люди будут знать, что укрытие находится в шаговой доступности», — отметил он.

По словам парламентария, произведенная 23 июня Украиной ракетная атака на Севастополь показала необходимость иметь укрытия в открытых местах скопления людей.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по городу. 23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Игорь Дмитров
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