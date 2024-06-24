В КНДР сравнили поведение США и Южной Кореи с эпилептическим припадком

КНДР может показать новые силы сдерживания в ответ на провокации США

КНДР может показать новые силы сдерживания в ответ на провокации со стороны США и Южной Кореи. Об этом заявил заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль, передает ТАСС.

«КНДР полностью оставляет за собой возможность показать все свои силы сдерживания, включая новые, в ответ на провокационные попытки США и Республики Корея — фанатиков конфронтации», — заявил заместитель главы Минобороны.

По словам замминистра обороны, в ответ на развитие отношений между КНДР и Россией Южная Корея и США «демонстрируют симптомы, похожие на эпилептический припадок». Ким Ган Иль отметил, что Сеул и Вашингтон «прибегают к демонстрации силы» перед Пхеньяном, что является «очень опасной игрой и авантюрой». Замглавы ведомства подчеркнул, что Северная Корея «в самых решительных выражениях» осуждает такое поведение.

В качестве примеров провокаций в адрес КНДР Ким Ган Иль привел прибытие атомного авианосца США Theodore Roosevelt в Южную Корею, а также недавние совместные учения двух государств.

Ранее секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Пак Чон Чхон заявил, что участие США в конфликте на Украине может спровоцировать начало «новой мировой войны».

