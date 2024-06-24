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10:13, 24 июня 2024Мир

Северная Корея пригрозила США новой мировой войной после соглашения с Путиным

Reuters: в Северной Корее предупредили США о новой мировой войне из-за Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Участие США в конфликте на Украине может спровоцировать начало «новой мировой войны». Об этом заявил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Пак Чон Чхон, его слова приводит Reuters.

«Если США продолжат подталкивать Украину к прокси-войне против России, это может спровоцировать более решительную реакцию Москвы и новую мировую войну», — сказал секретарь.

Пак Чон Чхон добавил, что Москва имеет право «выбрать любой вид ответного удара» в случае ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по целям у границ России.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Российский лидер заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц соглашения.

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      Дарья Устьянцева
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